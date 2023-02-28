"НАТО має бути готовим": міністр оборони Литви припускає, що Росія може вторгнутися до Балтії

Очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас припускає, що Росія може вторгнутися до країн Балтії.

НАТО має бути готовим до того, що Росія спробує вторгненутися до країн Балтії.

Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив в інтерв'ю "Анадолу".

Він переконаний, що Росія становить "пряму та довгострокову загрозу" для регіону, зокрема Литви.

"Наша країна межує з Калінінградською областю (РФ) та з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив Анушаускас.

За його словами, у зв'язку з цим передовсім необхідно нарощувати оборонний і стримуючий потенціал НАТО, зокрема в країнах Балтії.

" НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози", - упевнений литовський міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вторгнення Росії до іншої країни "цілком можливе", зважаючи на провокації щодо Придністров'я.

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