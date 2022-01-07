НАТО має підготуватися до краху дипломатичних методів: Столтенберг озвучив очікування від переговорів з РФ

НАТО має підготуватися до краху дипломатичних методів: Столтенберг озвучив очікування від переговорів з РФ

Генсек підкреслив, що будь-яка країна має фундаментальне право вирішувати питання власного шляху і входження до альянсів.

На тлі нарощування Збройних сил РФ біля українських кордонів міністри закордонних справ країн НАТО 7 січня провели позачергове віртуальне засідання. За його підсумками генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має підготуватися до можливого сценарію, якщо переговори з російською стороною зазнають краху.

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Про це Столтенберг заявив на пресконференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, пише "УНІАН".

"НАТО братиме участь у діалозі з Росією добросовісно і по суті. Але ми також повинні бути підготовленими до того, що дипломатичні методи зазнають краху. Тож сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України призведе до значних наслідків і дорого обійдеться Росії", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що країни-члени продовжують стояти на боці України.

Генсек Альянсу нагадав, що головуватиме на засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі 10 січня, у якому також візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба для обговорення ситуації на кордоні.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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