НАТО може змінити формат самітів: названа причина — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Північноатлантичний альянс може переглянути практику проведення щорічних самітів і перейти до рідшого формату зустрічей. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників, частина країн-членів наполягає на уповільненні темпу самітів. Зокрема, один із дипломатів зазначив, що саміт 2027 року в Албанії, ймовірно, відбудеться восени, а проведення зустрічі 2028 року взагалі може бути скасоване.

Два джерела прямо пов’язують такі обговорення з чинним президентом США Дональдом Трампом. Інші дипломати вказують, що рішення може бути зумовлене ширшими міркуваннями — зокрема, потребою зменшити тиск на досягнення швидких результатів під час кожного саміту.

Реклама

«Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так вистачає роботи, ми знаємо, що маємо робити», — зазначив один із дипломатів.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Останнє слово залишається за генеральним секретарем Альянсу Марк Рютте.

У відповіді на запит Reuters представник НАТО наголосив, що Альянс і надалі проводитиме регулярні зустрічі на рівні глав держав і урядів, а між самітами країни продовжуватимуть консультації та координацію з питань безпеки.

Агентство також нагадує, що частота самітів змінювалася протягом історії Альянсу. У період холодної війни відбулося лише вісім зустрічей, тоді як від 2021 року лідери НАТО збираються щороку. Наступний саміт запланований на 7–8 липня в Туреччині.

Реклама

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України у саміті НАТО

Новини партнерів