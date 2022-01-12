НАТО може посилити військову присутність у східних країнах, якщо РФ нападе на Україну

НАТО може посилити військову присутність у східних країнах, якщо РФ нападе на Україну

Таку заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання Києва, повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну.

Таку заяву зробив генсек Альянсу за підсумками засідання Ради Росія – НАТО.

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За його словами, союзники підтвердили, що вони не дозволять позбавити їхньої можливості захищати один одного, зокрема це стосується присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

"Країни-члени НАТО підтримують політику відкритих дверей НАТО і право кожної країни вибирати власні засоби безпеки. Країни-члени НАТО чітко дали зрозуміти, що не відмовляться від свого права забезпечувати свою безпеку і захищати одне одного, зокрема, з присутністю військ у східних країнах НАТО", - сказав Столтенберг.

Крім того, Столтенберг наголосив, що НАТО заявила Росії, що фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

"Нарощування в України може продовжитись... Ми маємо бути готові, що Росія піде шляхом конфронтації знову", - додав він.

Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалося питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України.

Тим часом, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.

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