НАТО може виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі — ЗМІ

Для офіційної відмови розміщення ядерної зброї в Європі необхідне схвалення президента США.
Члени НАТО можуть офіційно виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі після зустрічі президента США Джо Байдена з іншими главами держав в Брюсселі.
Про це інформує Defense News.
Заява з відмовою від розміщення наземного ядерної зброї в Європі, за словами співрозмовників ЗМІ, буде зроблено після саміту НАТО, на якому президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами інших партнерів по Альянсу. Для офіційної відмови розміщення ядерної зброї в Європі необхідне схвалення президента США.
Зауважимо, що дискусії в НАТО почалися на тлі новин про те, що Москва запропонує ввести мораторій на розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності.
Читайте також:
- У Росії є незадекларовану хімічну зброю і вона буде нарощувати свій ядерний арсенал — розвідка США
- У США закликають модернізувати ядерні та космічні сили на тлі загрози з боку Росії та Китаю
- Нова стратегія: Великобританія вирішила збільшити кількість ядерних боєголовок і протидіяти Росії та Китаю