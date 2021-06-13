НАТО може виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі — ЗМІ

Для офіційної відмови розміщення ядерної зброї в Європі необхідне схвалення президента США.

Члени НАТО можуть офіційно виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі після зустрічі президента США Джо Байдена з іншими главами держав в Брюсселі.

Про це інформує Defense News.

Заява з відмовою від розміщення наземного ядерної зброї в Європі, за словами співрозмовників ЗМІ, буде зроблено після саміту НАТО, на якому президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами інших партнерів по Альянсу. Для офіційної відмови розміщення ядерної зброї в Європі необхідне схвалення президента США.

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Зауважимо, що дискусії в НАТО почалися на тлі новин про те, що Москва запропонує ввести мораторій на розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності.

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