НАТО надає підтримку Україні, аби вона мала можливість реалізувати права на самозахист - Столтенберг

Він сказав, що Україна є близьким партнером, якого цінують в Альянсі.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що очільники МЗС країн-членів Альянсу заявили про важливість надання підтримки Україні.

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Про це він заявив 7 січня на пресконференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Одним із повідомлень, озвучених на зустрічі сьогодні, була необхідність надання Україні різної підтримки", - заявив Столтенберг.

У зв'язку з цим генеральний секретар нагадав, що країни-члени і НАТО загалом вже надають підтримку Україні. Також він наголосив, що Україна - це суверенна і незалежна держава, яка має право на самозахист відповідно до Статуту ООН.

"Коли Україна перебуває під загрозою, я думаю, усі розуміють, що Україна насправді активізує свої зусилля для того, аби бути спроможною захищати себе. І країни-члени НАТО надають підтримку Україні, аби вона мала можливість реалізувати права на самозахист. І з цієї причини ми не лише надаємо Україні політичну підтримку, а й практичну допомогу. Ми допомагаємо Україні модернізувати Збройні сили. Країни-члени НАТО забезпечують професійну підготовку (українських військових), зміцнюють бойовий потенціал і ще деякі країни надають різне обладнання", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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