НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" на саміті у Вільнюсі — Столтенберг

Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс. Тож генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував потужний сигнал для країни.

НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це 29 червня повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС.

"На саміті НАТО ми обговорюватимемо прагнення України до членства, і я абсолютно впевнений, що союзники з НАТО надішлють рішучий сигнал підтримки Україні", - сказав він.

Столтенберг додав, що всі країни-члени НАТО підтримують бажання України приєднатися до Альянсу. Він наголосив, що лише Україна та союзники, а не Росія, вирішуватимуть, коли настане час надати офіційне запрошення для вступу.

"Найважливішим, невідкладним завданням є продовжувати підтримку України та забезпечити її перемогу як суверенної незалежної держави в Європі", - зауважив Генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перемога України є умовою змістовного обговорення членства України в Альянсі.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ визнає, що вступ до НАТО неможливий, поки триває конфлікт, але вже необхідно зробити рішучі кроки щодо членства в майбутньому. Тож Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

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