НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні РФ: Пекін обурено відреагував

Китай розкритикував НАТО через заяву Альянсу про те, що КНР стала вирішальним фактором, що сприяє війні агресорки Росії проти України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Китаю.

Пекін назвав заяви Північноатлантичного альянсу "провокаційними — такими, що містять явну неправду і наклеп". В КНР кажуть, що до НАТО було надіслано відповідний протест.

Представництво Китаю при ЄС заявило, що Пекін прагне політичного врегулювання війни в Україні та нібито ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті. Втім, зазначається,"нормальні торговельні потоки" з РФ не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Окрім того, Пекін попередив Альянс триматися подалі від Азії, яка, наголошують в Китаї, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

"НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азійсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в межах своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", — йдеться в заяві КНР.

Заява НАТО

У підсумковому комюніке країни НАТО засудили КНР і зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії". У спільній заяві йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази... посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Китай не уникне наслідків за допомогу Росії у війни проти України. Саме тому це не залишиться для Пекіну без наслідків.

За його словами, Пекін надає Москві обладнання подвійного використання, мікроелектроніку, багато інших інструментів, які дозволяють виробляти ракети, бомби, літаки, зброю, яку росіяни використовують для атак по Україні.

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