Марк Рютте / © Getty Images

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Північноатлантичний альянс не беруть участь у переговорах про закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю NV.

«Ми, як НАТО, не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають. Ми знаємо, що вони йдуть повільно, але не через Україну, а через росіян. М’яч зараз явно на російському полі», — сказав генсек.

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Він зазначив, що НАТО загалом бажає, щоб Україна була «гордою суверенною державою, яка рухається вперед».

Він також підтвердив, що шлях України до НАТО є незворотним, як це оголосили на саміті у Вашингтоні в липні минулого року.

«Однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню», — додав Марк Рютте.

Раніше Рютте заявив, що на Вашингтонському саміті було заявлено, що шлях України до НАТО є незворотнім, однак потім Трамп сказав, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.