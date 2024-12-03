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НАТО не дозволить Путіну використовувати зиму як зброю: Блінкен про атаки на енергетику України

НАТО не дозволить Путіну використовувати зиму як зброю: Блінкен про атаки на енергетику України

Ентоні Блінкен. / Фото: Офіс президента України

Альянс готовий забезпечити Україну всім необхідним для подолання викликів.

Російський диктатор Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю проти мирного населення України. Втім, НАТО не дозволить цього Росії .

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Брюсселі повідомляє Sky News.

З його слів, країни-члени Альянсу налаштовані рішуче забезпечити Україну всім необхідним для подолання викликів на фронті та "впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру.

"Коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло, - ми не дозволимо цьому статися", - наголосив американський політик. 

Нагадаємо, очільник МЗС  Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує термінового постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО Hawk, NASAMS або IRIS-T, що допоможе уникнути довготривалих відключень світла.

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