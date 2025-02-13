НАТО не обіцяло Україні членства як частину мирної угоди з Росією — Рютте

Генсек НАТО вважає, що головне зараз — це зробити так, щоб Путін більше не напав на Україну.

На саміті НАТО у Вашингтоні минулого року йшлося про перспективу членства України в Альянсі, але не було погоджено, що це стане частиною мирної угоди з Росією.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, яку транслювало видання Guardian.

“Ніколи не було погоджено, що коли мирні переговори починаються, вони закінчуються неодмінно з членством в НАТО... Це ніколи не було чітко сформульовано”, — наголосив він.

Водночас генсек НАТО зазначив, що головне зараз зробити так, щоб, “яким би не був результат”, Путін ніколи більше не спробував напасти на Україну.

“Це має вирішальне значення... За 10 хвилин ми можемо придумати п’ять або десять способів переконатися, що ми маємо ці гарантії [безпеки] для України в майбутньому. Але Україні ніколи не обіцяли, що в межах мирної угоди вони будуть в НАТО”, — сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що спроба російського президента Володимира Путіна атакувати країни Альянсу закінчиться нищівною поразкою Росії.

Читайте також: