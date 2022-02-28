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"НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною", - Столтенберг

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"НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною", - Столтенберг

Associated Press

За словами Столтенберга, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".

НАТО не має наміру запроваджувати безпольотну зону над Україною.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для NBC News.

"У нас немає намірів заходити в Україну – ні на землі, ні у повітряному просторі", - зазначив він.

За словами Столтенберга, Росія веде проти України "брутальний конфлікт", і на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.

Безльотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб РФ не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Своєю чергою  Білого дому Джен Псакі заявила, що  президент Джо Байден не посилатиме війська США до України, воювати з РФ.

Як повідомлялось, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон-грата.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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