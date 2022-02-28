"НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною", - Столтенберг

"НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною", - Столтенберг

За словами Столтенберга, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".

НАТО не має наміру запроваджувати безпольотну зону над Україною.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для NBC News.

"У нас немає намірів заходити в Україну – ні на землі, ні у повітряному просторі", - зазначив він.

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За словами Столтенберга, Росія веде проти України "брутальний конфлікт", і на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.

Безльотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб РФ не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Своєю чергою Білого дому Джен Псакі заявила, що президент Джо Байден не посилатиме війська США до України, воювати з РФ.

Як повідомлялось, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон-грата.