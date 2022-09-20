"НАТО не воює з Росією": очільник військового комітету альянсу окреслив позицію НАТО в українсько-російській війні

Очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО не перебуває у стані війни з Росією.
Відповідну заяву Бауер зробив на тлі популярної серед росіян думки про те, що вояки РФ воюють на території України з НАТО та Америкою.
Про це пише ERR.
"НАТО не перебуває у стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко", - сказав адмірал Бауер.
За його словами, якби Росія напала на одну з держав-членів НАТО, "було б цілком зрозуміло".
"Ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну частину території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до того моменту НАТО не воює з Росією", — сказав він.
Нагадаємо, депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов визнав обстріл ТЕЦ і дамби в Україні та назвав це "парою хороших ударів по ворожій території" та пригрозив НАТО ядерним ударом. Цілями для ядерної атаки він вказав не Україну, а Німеччину і Велику Британію.
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