НАТО ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні - Байден

Мені тоді було зрозуміло, що він і не думав, що ми зможемо підтримувати цю згуртованість», - сказав Байден.
Президент США Джо Байден заявив, що розрахунок президент Росії Володимира Путіна на розкол в Північноатлантичному альянсі не виправдався, і нині НАТО є згуртованим як ніколи раніше.
Про це глава Білого дому заявив під час зустрічі з пресою в Брюсселі, - пише Укрінформ.
«Путін розраховував на розкол НАТО», - додав американський лідер.
Він зазначив, що під час розмови з кремлівським ватажком у грудні й на початку січня помітив, що Путін не очікував єдності в Альянсі.
«Мені тоді було зрозуміло, що він і не думав, що ми зможемо підтримувати цю згуртованість. НАТО ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні. Путін отримує прямо протилежне тому, що він збирався отримати, у результаті введення військ в Україну», - резюмував Байден.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться, то запросити на саміт Україну.
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