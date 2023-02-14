НАТО обговорять допомогу Молдові й Грузії на тлі війни в Україні — Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО планують порушити питання допомоги Молдові та Грузії, адже повномасштабне вторгнення Росії до України стало уроком для Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо що він навпаки готується до нових війн, до нових наступів і нових атак", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що війна російська війна почалася ще 2014 року, тоді Альянс почав надавати допомогу Україні, і її армія стала значно сильнішою відтоді.

Тепер російська агресія загрожує не лише Україні. Альянс вже працює над наданням допомоги країнам-партнерам, зокрема Грузії та Молдові.

"Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов'язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв'язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні, - це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання. І тому союзники домовилися посилити наше партнерство", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Альянсу варто було більше допомагати Україні - до того, як Кремль наважився на повномасштабне вторгнення в лютому 20220-го.

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