НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: у Путіна відреагували

Кремль назвав "ескалацією напруженості" заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про плани привести ядерну зброю в бойову готовність.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито слова Столтенберга суперечать комюніке, опублікованому на конференції в Швейцарії.

"Це не що інше, як чергова ескалація напруги", - відреагував Пєсков про слова генсека НАТО.

Не оминув речник "фюрера" і захід у Швейцарії. Мовляв,"результативність тяжіє до нуля".

Заява Столтенберга

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу привести ядерну зброю в бойову готовність перед обличчям загрози з боку Росії та Китаю. "Я не вдаватимуся в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовій готовності, а скільки – на зберіганні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми і займаємося", – розповів політик.

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