НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: у Путіна відреагували

Альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу.
Кремль назвав "ескалацією напруженості" заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про плани привести ядерну зброю в бойову готовність.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
З його слів, нібито слова Столтенберга суперечать комюніке, опублікованому на конференції в Швейцарії.
"Це не що інше, як чергова ескалація напруги", - відреагував Пєсков про слова генсека НАТО.
Не оминув речник "фюрера" і захід у Швейцарії. Мовляв,"результативність тяжіє до нуля".