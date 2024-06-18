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НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: у Путіна відреагували

НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу.

Кремль назвав "ескалацією напруженості" заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про плани привести ядерну зброю в бойову готовність.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито слова Столтенберга суперечать комюніке, опублікованому на конференції в Швейцарії. 

"Це не що інше, як чергова ескалація напруги", - відреагував Пєсков про слова генсека НАТО.

Не оминув речник "фюрера" і захід у Швейцарії. Мовляв,"результативність тяжіє до нуля". 

Заява Столтенберга

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