НАТО оголосили про виділення Україні ще 40 млрд євро наступного року: подробиці

Під час Вашингтонського саміту Альянсу НАТО ухвалило виділення Україні додаткових 40 мільярдів євро протягом 2025 року.

Про це повідомив Білий дім.

"Члени Альянсу оголосять про свої наміри надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року і забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, щоб вона могла перемогти. Сполучені Штати з гордістю підтримують ці зусилля. Наші внески Україні на виконання цього зобов'язання будуть зроблені за рахунок коштів, вже виділених Конгресом у додатковому бюджеті на потреби національної безпеки, який президент Байден підписав у квітні", - йдеться у повідомленні.

На саміті члени НАТО зібралися на друге засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Альянсу для обговорення подальшої підтримки України в її боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність проти російської агресії.

Окрім фінансової підтримки, країни-члени НАТО оголосили про нові значні заходи підтримки України, які наблизять її до НАТО і водночас посилять здатність України захищатися від російської агресії як зараз, так і в майбутньому.

Зокрема, було анонсовано створення Програми НАТО з надання допомоги і тренувань Україні в галузі безпеки (NSATU). Ця програма координуватиме роботу з надання обладнання, тренувань і розвитку сил на підтримку України на шляху до повної оперативної сумісності з НАТО. Керувати програмою буде генерал з Німеччини.

Також Генеральний секретар НАТО вирішив призначити старшого цивільного представника в Києві, який діятиме як координатор взаємодії НАТО з українськими високопосадовцями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу назвали "незворотнім".

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