НАТО підтвердило підтримку України: Сибіга та Рютте провели зустріч у Києві із союзниками Альянсу

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели у Києві зустріч із представниками держав-союзниць Альянсу, присвячену подальшій підтримці України та зміцненню безпеки в Європі.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення військової допомоги Україні, зміцнення обороноздатності держави, підготовку до майбутнього саміту НАТО та координацію зусиль союзників у протидії російській агресії. Також йшлося про довгострокові гарантії безпеки для України та продовження підтримки з боку Альянсу.

Сибіга наголосив на важливості єдності союзників та подякував партнерам за незмінну підтримку України. Зі свого боку Рютте підтвердив, що НАТО продовжуватиме надавати допомогу Києву та працюватиме над посиленням безпеки євроатлантичного простору.

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Візит генсека НАТО до Києва відбувся на тлі активних дипломатичних консультацій напередодні саміту Альянсу та триваючих російських атак проти України.

Нагадаємо, що раніше у НАТО зірвалася допомога Україні: хто заблокував план Рютте

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