НАТО планує переглянути відносини з Росією через війну в Україні — Politico

Міністри оборони НАТО наступного тижня почнуть переосмислювати політику щодо Росії через зростаючу загрозу від Кремля.

Про це повідомило Politico.

Як пише видання, відносини між НАТО та Росією досягли критичної точки після початку війни в Україні. Альянс визначив Росію як "головну пряму загрозу", тоді як Кремль вбачає в розширенні НАТО на схід серйозну загрозу своєму існуванню.

Незважаючи на зміну тону, НАТО продовжує зберігати чинність "Основоположного акта" з Росією. Це документ, підписаний у 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу, який закріплює спільну мету — "побудувати стабільну, мирну та нерозділену Європу".

Рада Росія-НАТО, заснована після холодної війни для співпраці в галузі безпеки та спільних ініціатив, не проводила зустрічей з 2022 року. Відносини з Росією погіршувалися протягом багатьох років.

Високопоставлений представник уряду США сказав, що країни НАТО працюють над тим, щоб "окреслити різні елементи стратегії щодо Росії і просувати внутрішні дебати в альянсі". Він також підкреслив, що "настав час розробити нову стратегію з урахуванням конкретних позицій союзників", зачепивши тему майбутнього основоположного акта НАТО-Росія.

Чиновник заявив, що наразі проєкт нової стратегії ще не розроблено, оскільки основна увага зосереджена на зборі думок усіх 32 країн НАТО. При цьому існують розбіжності щодо того, наскільки рішучими повинні бути кроки НАТО для створення нових правил у відносинах із Росією. Один із дипломатів НАТО зазначив, що деякі члени альянсу побоюються, що надто агресивна стратегія може подати сигнал, який дестабілізує Росію.

Також виникає питання щодо Угорщини та Словаччини — двох країн НАТО, які протистоять загальному курсу альянсу, підтримуючи зв'язки з Кремлем. Вони вважають, що взаємодія з Росією має стратегічне значення, що викликає розбіжності серед членів НАТО.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не має бажання продовжувати фінансування України.

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