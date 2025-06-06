Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Саміт НАТО в Гаазі цього місяця може пройти у скороченому форматі та з обмеженим обговоренням війни в Україні. За словами дипломатів, організатори прагнуть уникнути ситуацій, які могли б спровокувати невдоволення президента США Дональда Трампа.

Про це повідомило видання Reuters.

Очікується, що президент Володимир Зеленський буде присутній на саміті в тій чи іншій формі, однак НАТО досі офіційно не підтвердило його участь. Обговорюється варіант, за якого він відвідає лише офіційну вечерю напередодні саміту.

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«Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. Водночас усе ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати Росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні», — йдеться в повідомленні.

Ця обережність — спроба уникнути гніву США та повторення лютневого скандалу Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті.

«Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО — головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа», — зазначили у виданні.

Як повідомляє Reuters, якщо Володимир Зеленський не візьме участі у зустрічі — навіть у дистанційному форматі, — це стане «щонайменше піар-катастрофою», за словами одного з дипломатів Альянсу.

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Адже президент Зеленський від початку повномасштабного вторгнення до України був почесним гостем на самітах НАТО, де Альянс обіцяв підтримку та подальшу інтеграцію України. Однак за часів Трампа позиція США щодо членства України в НАТО була невизначеною, що вплинуло на єдність Альянсу.

Очікується, що саміт буде стислим, а його підсумкова декларація — максимально лаконічною, щоб уникнути суперечок. Україні ж, ймовірно, запропонують лише обмежену участь: наприклад, запрошення на вечерю від короля Нідерландів перед самітом.

На відміну від минулих років, офіційне засідання Ради НАТО–Україна не планується — його може замінити неформальна зустріч із міністрами.

«Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність», — заявив чиновник НАТО.

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Нагадаємо, у Трампа кардинально змінили думку про операцію «Павутина».