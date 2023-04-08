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НАТО проведе найбільші у своїй історії авіанавчання, зокрема, і на території країн, що межують з РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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НАТО проведе найбільші у своїй історії авіанавчання, зокрема, і на території країн, що межують з РФ

Фото: Нацвардія США

У червні 2023 пройдуть авіаційні навчання НАТО Air Defender.

Країни-члени НАТО від 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023. Зокрема, на території країн, що межують з Росією.  

Про це повідомляється на сайті Національної гвардії США.

Метою Air Defender 2023 буде перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО.

Також повідомляється, що навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня, вони проходитимуть переважно у ФРН з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії 12-23 червня.

Окрім Німеччини та США, у навчаннях візьмуть участь 22 країни-союзники. Планують задіяти близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у квітні 1949 року.

Нагадаємо, в Politico назвали можливих кандидатів на посаду генсекретаря НАТО після Єнса Столтенберга.

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Дата публікації
Перегляди
127
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