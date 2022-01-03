НАТО ще ближче наблизиться до Росії: у США пригрозили Кремлю у випадку нової агресії проти України

У США вважають, що є велика ймовірність того, що війська РФ почнуть повномасштабне вторгнення до України.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф попередив Кремль, що НАТО відреагує на нову агресію проти України.
Про це він сказав а етері телеканалу CBS Face the Nation, пише Тhe Guardian.
Адам Шифф наголосив, що НАТО не мовчатиме через дії країни-агресорки та наблизиться до її кордонів.
"Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо росіяни вторгнуться до України, то це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне. Ми спрямуємо більше активів НАТО до Росії. Це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - сказав Адам Шифф.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США наголосив, що він не розуміє мотивації Росії та їхнього прагнення до нової агресії проти України. Проте він додав, що є велика ймовірність того, що війська РФ почнуть повномасштабне вторгнення до України.
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- Російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
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Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.
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Президент США Джо Байден розповів, що він під час розмови з очільником країни-агресорки пояснив Путіну, що не дозволить йому захопити Україну.
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Ключовою темою телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом була ситуація на сході та на кордонах.
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