НАТО ще ближче наблизиться до Росії: у США пригрозили Кремлю у випадку нової агресії проти України

НАТО ще ближче наблизиться до Росії: у США пригрозили Кремлю у випадку нової агресії проти України

У США вважають, що є велика ймовірність того, що війська РФ почнуть повномасштабне вторгнення до України.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф попередив Кремль, що НАТО відреагує на нову агресію проти України.

Про це він сказав а етері телеканалу CBS Face the Nation, пише Тhe Guardian.

Адам Шифф наголосив, що НАТО не мовчатиме через дії країни-агресорки та наблизиться до її кордонів.

"Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо росіяни вторгнуться до України, то це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне. Ми спрямуємо більше активів НАТО до Росії. Це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - сказав Адам Шифф.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США наголосив, що він не розуміє мотивації Росії та їхнього прагнення до нової агресії проти України. Проте він додав, що є велика ймовірність того, що війська РФ почнуть повномасштабне вторгнення до України.

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