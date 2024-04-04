НАТО шукає нову формулу фінансування України, 100 мільярдів на кону — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в НАТО тривають обговорення щодо введення нових правил для довгострокової допомоги Україні.

Введення нових інституційних рамок для довгострокової допомоги від НАТО для України передбачатиме розподіл фінансового навантаження між союзниками. Нині обговорення цієї пропозиції тривають.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками Ради Україна-НАТО, пише "Укрінформ".

"В НАТО… існує дуже проста ідея: "Давайте зберемо 100 мільярдів для України та придумаємо правильну формулу, щоб розподілити їх між усіма союзниками". Коли генеральний секретар Альянсу каже, що більш як 90 відсотків допомоги Україні йде з країн НАТО – це правда. Але, якщо взяти список країн НАТО, то ці 90 відсотків розподіляються між дуже-дуже маленькою кількістю союзників", - зауважив український міністр.

Кулеба зазначив, що головний зміст пропозицій, що були винесені 3 квітня на розгляд міністрів закордонних справ країн Альянсу, полягав саме в тому, щоб всі союзники робили свій обов’язковий внесок у спільну допомогу для України, відповідно до власного бюджету й можливостей. Вчора відбулася дискусія саме на цю тему. Хтось із союзників погодився з цією пропозицією, хтось – ні.

"Зараз НАТО намагається зібрати 500 мільйонів доларів на рік на пакет допомоги (для України – ред.). В нинішній моделі фінансування шансів у цієї ініціативи – нуль. 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм 20 мільярдів доведеться збирати. Але, якщо вдасться вирахувати формулу участі кожної країни в обов’язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування та шанс на реалізацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба закликав надати Україні всі наявні у світі системи Patriot для захисту від російських атак.

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