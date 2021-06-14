"НАТО стикається з новими проблемами у відносинах з Китаєм та Росією" - Байден

14 червня відбувається зустріч лідерів країн-членів Альянсу. Лідери країн також проведуть консультації з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Президент США Джо Байден попередив, що "НАТО стикається з новими проблемами у відносинах з Китаєм та Росією", але пообіцяв відновити підтримку Вашингтону своїх союзників на саміті Альянсу.

Про це пише AFP.

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Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком саміту заявив, що на саміті НАТО однією з топтем буде агресія РФ. Водночас генсек НАТО зазначив, що Альянс буде прагнути віднайти діалог з Росією.

Нагадаємо, Байден розповів, чому не відбудеться спільна пресконференція з Путіним. Він не хоче, щоб замість результатів зустрічі, обговорювався публічний виступ лідерів двох держав.

Новини світу: російська агресія стане однією з головних тем на саміті НАТО в Брюсселі Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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