"НАТО стикається з новими проблемами у відносинах з Китаєм та Росією" - Байден

14 червня відбувається зустріч лідерів країн-членів Альянсу. Лідери країн також проведуть консультації з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.
Президент США Джо Байден попередив, що "НАТО стикається з новими проблемами у відносинах з Китаєм та Росією", але пообіцяв відновити підтримку Вашингтону своїх союзників на саміті Альянсу.
Про це пише AFP.
Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком саміту заявив, що на саміті НАТО однією з топтем буде агресія РФ. Водночас генсек НАТО зазначив, що Альянс буде прагнути віднайти діалог з Росією.
Нагадаємо, Байден розповів, чому не відбудеться спільна пресконференція з Путіним. Він не хоче, щоб замість результатів зустрічі, обговорювався публічний виступ лідерів двох держав.