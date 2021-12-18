"НАТО створює плацдарм проти Росії в Україні": Білорусь заявила про готовність розмістити у себе ядерну зброю

За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися.
Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю нібито через загрози з боку НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Arabic.
"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі".
За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися.
За його словами, певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні.
"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України, зростає", - сказав він.
Міністр вважає, що те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні.
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
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