Джорджа Мелоні та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та очільник НАТО Марк Рютте чинять активний тиск на прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, закликаючи її приєднатися до програми закупівель зброї для України — PURL.

Про це повідомило видання La Stampa.

На початку, за даними журналістів, Рим категорично відмовився брати участь у програмі, аргументуючи це внутрішньоекономічною ситуацією та рівнем підтримки такої ініціативи серед італійців.

«На Мелоні почався тиск, сам Трамп попросив прем’єр-міністра докласти зусиль», — стверджує видання. Водночас, за його інформацією, «найбільше на цьому наполягав секретар НАТО Марк Рютте, усвідомлюючи, що тільки за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю зброї для Києва і об’єднати Атлантичний альянс».

Видання також зазначає, що на переконання Мелоні працює й українська сторона. Президент Володимир Зеленський обговорював із нею можливість підключення Італії до програми.

«Вона розмірковує», — повідомили джерела La Stampa, наголошуючи, що позиція Мелоні вже не така жорстка, як раніше.

Однак прем’єрка побоюється внутрішньополітичних наслідків. В її коаліції, особливо в партії «Ліга», переважає скептичне ставлення до виділення коштів на підтримку України. Це може спричинити напруження всередині правлячої більшості.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це новий механізм координації та фінансування постачання Україні критично необхідної зброї та боєприпасів. Її було запущено влітку 2025 року як альтернативу прямій військовій допомозі США, яка більше не надається після того, як Дональд Трамп повернувся до влади.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтвердив намір Парижа продовжувати нарощення військової підтримки України та посилювати санкційний тиск на Росію.

Ми раніше інформували, що президент України під час засідання Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні їй далекобійної зброї.