НАТО та ЄС підписали декларацію про співпрацю - першу за останні п'ять років

Генсек Альянсу наголосив на необхідності зміцнювати партнерство між ЄС і НАТО та посилити підтримку України.

Європейський Союз і НАТО підписали двосторонню декларацію про партнерство, яке визначить співпрацю між двома організаціями на наступні роки. У церемонії підписання, що відбулася у штаб-квартирі Альянсу, взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ця декларація стала першою за останні п'ять років.

Про це йдеться у повідомленні Альянсу.

Згідно з декларацією, ЄС та НАТО вирішили сконцентруватися на геостратегічному суперництві, яке зростає, проблемах стійкості та захисті критично важливих інфраструктур.

Інші пріоритетні сфери роботи включатимуть нові та проривні технології, космос, наслідки зміни клімату для сфери безпеки, іноземне втручання та маніпулювання інформацією.

Коментуючи підписання декларації, Столтенберг акцентував на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни обстановки в сфері безпеки після вторгнення Росії в Україну.

"Зараз це важливо більше, ніж будь-коли. ... Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", – сказав Столтенберг на прес-конференції.

Столтенберг закликав країни ЄС та НАТО посилити допомогу Україні

Столтенберг наголосив на важливості підтримки України, у тому числі додатковим озброєнням.

"Зброя - це фактично шлях до миру (в Україні - ред.)", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Генсек Альянсу наголосив на необхідності зміцнювати партнерство між ЄС і НАТО. Столтенберг також зазначив, що партнерство між НАТО і ЄС "стане ще більш важливим, щойно Фінляндія і Швеція стануть повноправними членами НАТО".

"З їх вступом НАТО захищатиме 96% громадян в Європейському Союзі і більшу, ніж будь-коли, частину території", – сказав він.

Крім того, генсек закликав союзників вкладати більше коштів в оборону, допомогти усунути залежність від авторитарних режимів та відстоювати свободу та демократію.

Раніше генсек НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна Росії проти України та назвав умову миру.

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