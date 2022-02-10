Бойові групи НАТО планують надовго розмістити в Чорному морі

Столтенберг повідомив, що НАТО зараз робить багато речей одночасно / Associated Press

Столтенберг заявив водночас, що НАТО – оборонний альянс і його мета – збереження миру.

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема, в Румунії.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсономпресконференції в четвер, 10 лютого.

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Столтенберг вкотре нагадав, що НАТО – оборонний альянс, його мета – збереження миру, запобігання конфлікту і союзники це роблять спільними зусиллями. Він також повідомив, що альянс зараз робить багато речей одночасно.

"Передусім ми маємо збільшену присутність у східній частині альянсу: з більшою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів. Друге – ми підвищили готовність наших сил, які у разі потреби можемо підсилити", – заявив Столтенберг.

"І по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам потрібне більш довгострокове розміщення у східній частині альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії", – повідомив генсек НАТО.

Нагадаємо, 8 лютого Столтенберг заявив, що ризик нового військового вторгнення Росії до України підвищується.

10 лютого Джонсон заявив з посиланням на дані британської розвідки, що наступні кілька днів будуть найнебезпечнішими через концентрацію військ Росії на кордоні з Україною.

США та європейські партнери по НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу

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