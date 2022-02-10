Бойові групи НАТО планують надовго розмістити в Чорному морі

Столтенберг заявив водночас, що НАТО – оборонний альянс і його мета – збереження миру.
НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема, в Румунії.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсономпресконференції в четвер, 10 лютого.
Столтенберг вкотре нагадав, що НАТО – оборонний альянс, його мета – збереження миру, запобігання конфлікту і союзники це роблять спільними зусиллями. Він також повідомив, що альянс зараз робить багато речей одночасно.
"Передусім ми маємо збільшену присутність у східній частині альянсу: з більшою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів. Друге – ми підвищили готовність наших сил, які у разі потреби можемо підсилити", – заявив Столтенберг.
"І по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам потрібне більш довгострокове розміщення у східній частині альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії", – повідомив генсек НАТО.
Нагадаємо, 8 лютого Столтенберг заявив, що ризик нового військового вторгнення Росії до України підвищується.
10 лютого Джонсон заявив з посиланням на дані британської розвідки, що наступні кілька днів будуть найнебезпечнішими через концентрацію військ Росії на кордоні з Україною.
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