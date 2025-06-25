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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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НАТО включили підтримку України до оборонних витрат: підсумкова декларація саміту в Гаазі

На саміті НАТО в Гаазі союзники погодили щорічне збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Частина цих коштів офіційно піде на підтримку України та її оборонної промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
НАТО включили підтримку України до оборонних витрат

НАТО включили підтримку України до оборонних витрат. / © ТСН.ua

Учасники саміту НАТО в Гаазі підтвердили зобов’язання союзників щодо довгострокової підтримки України — як у сфері оборони, так і в її оборонно-промисловому розвитку. Вперше прямі внески в оборону України офіційно включено до розрахунку національних оборонних витрат країн-членів Альянсу.

Про це йдеться у спільній підсумковій декларації, ухваленій главами держав і урядів країн НАТО.

“Ми підтверджуємо наші постійні суверенні зобов’язання щодо підтримки України, безпека якої сприяє нашій спільній безпеці. З цією метою країни НАТО включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість до своїх оборонних витрат”, — зазначено в документі.

Голови держав і урядів країн НАТО також погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП на рік до 2035 року. Витрати розділятимуться на дві основні категорії:

  • Щонайменше 3,5% ВВП щорічно — на основні оборонні потреби за узгодженими стандартами НАТО.

  • До 1,5% ВВП щорічно — на забезпечення захисту критичної інфраструктури, кібермереж, підвищення громадянської стійкості, розвиток інновацій і зміцнення оборонно-промислової бази.

Союзники зобов’язалися щороку подавати плани, які демонструють поступовий шлях досягнення цієї мети. У 2029 році баланс і динаміка витрат будуть переглянуті з урахуванням стратегічної обстановки.

У документі наголошується, що зростання оборонних інвестицій необхідне для виконання трьох ключових завдань Альянсу: стримування та оборони, управління кризами і забезпечення колективної безпеки.

Також лідери Альянсу:

  • підтвердили непорушну відданість статті 5 Вашингтонського договору — “напад на одного є нападом на всіх”;

  • визначили Росію як довгострокову загрозу для євроатлантичної безпеки;

  • погодилися, що підтримка України має стратегічне значення для безпеки самого НАТО;

  • закликали до розширення трансатлантичного оборонно-промислового співробітництва та усунення бар’єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками;

  • окремо згадали про необхідність використання новітніх технологій і інновацій для зміцнення спільної безпеки.

“Ми підтверджуємо нашу спільну відданість швидкому розширенню трансатлантичного оборонно-промислового співробітництва та використанню нових технологій і духу інновацій для просування нашої колективної безпеки”, — йдеться у декларації.

Учасники подякували Нідерландам за прийом саміту та повідомили, що наступні зустрічі глав держав і урядів країн НАТО відбудуться у 2026 році в Туреччині, а після цього — в Албанії.

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