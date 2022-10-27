НАТО закликало РФ відновити дії "зернової угоди" ООН

Також йдеться про припинення агресії, що перетворює значну частину Чорного моря на зону бойових дій.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

«Війна Росії (проти України – ред.) перетворила частину Чорного моря на зону бойових дій. Ракети, що були запущені з російських військових кораблів у Чорному морі, вражали українські міста. Впродовж місяців російські сили блокували українські порти, чим спричинили найгіршу за довгі роки глобальну продовольчу кризу. Ми закликаємо РФ поновити "зернову угоду" ООН, що була досягнута за допомогою Туреччини, та дозволити продовження постачання продовольства тим, хто потребує його найбільше», - зауважив Столтенберг.

Чорне море має для НАТО стратегічну важливість, адже прибережними чорноморськими країнами є три країни-союзниці, а також близькі партнери Альянсу - Україна і Грузія.

Саме тому НАТО збільшує власну військову присутність у регіоні. Йдеться про розгортання бойової групи НАТО на території Румунії. Військовий контингент під командуванням Франції, який включає також військовослужбовців Бельгії, Нідерландів та США, свідчить про рішучість НАТО у захисті проти потенційної агресії як проти Румунії, так і будь-якої іншої країни-союзниці.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія свідомо намагається завадити експорту українського зерна. У черзі перебувають понад 150 суден, яким потрібно виконати зобов'язання за контрактами.

Також Росія погрожує розірвати “зернову угоду” через розслідування ООН щодо іранських дронів.

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