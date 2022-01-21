НАТО запросив Україну до спільної роботи над Стратегічною концепцією Альянсу до 2030 року

НАТО запросив Україну до спільної роботи над Стратегічною концепцією Альянсу до 2030 року

Стефанішина сподівається, що за цей час спільної роботи стануть яснішими подальші перспективи України ввійти до Північноатлантичного Альянсу.

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Оновлена концепція визначатиме політику Альянсу на все наступне десятиліття.

Про це після поїздки до штаб-квартири НАТО повідомила Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна і НАТО повині мати спільне бачення майбутнього. Віцепрем’єрка сподівається, що за цей час спільної роботи стануть яснішими подальші перспективи України ввійти до Північноатлантичного Альянсу.

"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтерграції Ольга Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО і обговорила з представниками Альянсу практичні кроки задля зміцнення обороноздатності України.

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