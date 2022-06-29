НАТО затвердило політику відкритих дверей для України у своїй новій концепції

Нова ухвалена на саміті 29 червня Стратегічна концепція НАТО підтвердила рішення країн-членів, що в майбутньому Україна стане частиною Альянсу.

У НАТО затвердили свою політику відкритих дверей щодо всіх європейських демократій на рівні нової Стратегічної концепції.

Про це йдеться у тексті концепції Альянсу.

"Ми продовжимо розвивати наше партнерство з Боснією та Герцеговиною, Грузією та Україною для просування наших спільних інтересів у євроатлантичному світі, стабільності та безпеки. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України", – вказано вдокументі.

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Там також йдеться, що члени Альянсу підтримують суверенітет та територіальну цілісність вказаних країн. І НАТО зміцнюватиме їхню "стійкість до зловмисного втручання".

Зауважимо, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни-учасниці ухвалили рішення про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу. Для цього їм необхідно виконати План до членства, який Україні не надали досі.

Нагадаємо, на саміті НАТО лідери країн-членів ухвалили нову Стратегічну концепцію, яка вперше від часів Холодної війни визначає Росію "найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні".

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