У НАТО заявили, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону України

Генсек Альянсу вкотре попередив Кремль про "серйозні наслідки" у разі агресії проти нашої держави.

Росія не припиняє нарощувати війська біля кордонів України.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 16 грудня у Брюсселі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили значне воєнне нарощення Росії в Україні і біля неї - десятки тисяч боєздатних військових, танки, артилерія, бронетанкові підрозділи, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби. Ми не бачимо ознак, що це нарощення зупиняється або сповільнюється. Навпаки, це продовжується", - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу вкотре попередив Кремль про "серйозні наслідки" у разі агресії проти нашої держави.

"Це нарощення не є обґрунтованим. Воно є провокативним і дестабілізуючим, і воно підриває безпеку у Європі. Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруження і поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки і дорого обійдеться", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін заявив про запуск невідкладних міжнародних переговорів для затвердження "юридично зафіксованих гарантій" Росії, аби виключити розширення НАТО на Схід. 15 грудня, в день саміту "Східного партнерства", МЗС Росії передав Сполученим Штатам свої письмові пропозиції щодо укладення пакту про нову європейську архітектуру безпеки, яка й передбачає письмові гарантії Америки та НАТО не розширювати Альянс далі на Схід.

Натомість у НАТО запевнили, що питання вступу України до Альянсу вирішуватиме Україна та країні-члени Організації Північноатлантичного договору, а не Росія.