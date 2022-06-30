НАТО збільшило свій кордон з Росією на 1287 кілометрів: Байден про "натовізацію" Фінляндії

Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії.

НАТО збільшило кордон з Росією на 800 миль (1287 км - ред.)

Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді

"Ми запропонували нашій команді (в уряді США - ред.) напрацювати в деталях обмеження ціни на російську нафту, щоб знизити тиск Путіна, і щоб при цьому це не відобразилося на американцях. Ми будемо шукати, як використати введені мита на російські товари, щоб допомогти Україні відбудуватися. Щоб подолати продовольчу кризу, спровоковану російською війною, США виділили понад $4,5 млрд. Путін думав, що він може зламати Трансатлантичний альянс. Він намагався послабити нас. Але ми зробили саме те, чого він не хотів. А він хотів "фінляндизації" НАТО. А отримав "натовізацію" Фінляндії. Подумайте про це. Тепер у НАТО ще й Швеція. Ці обидві країни мають дуже серйозні військові можливості. Ми збільшили кордон НАТО на 800 миль вздовж російсько-фінського кордону", - сказав Байден.

Нагадаємо, Байден заявив, що вторгнення Росії до України посилило НАТО. Тепер до Альянсу приєднались ще дві країни, а Росію визнали загрозою Європі.

Читайте також: