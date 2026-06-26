Україна і НАТО / © ТСН.ua

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На саміті в Анкарі лідери НАТО планують оголосити про масштабне розширення виробництва озброєння. Окремим пунктом декларації стане пакет допомоги Україні на суму 70 млрд євро. Крім того, Росію знову визначать як довгострокову загрозу.

Про це йдеться у статті Politico.

Очікується, що на саміті НАТО в Анкарі у липні союзники оголосять про нові оборонні контракти на мільярди доларів, а також про розширення виробництва озброєння. Про це виданню повідомили п’ятеро дипломатів Альянсу.

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Попри те, що президент США Дональд Трамп після повернення на посаду торік неодноразово різко висловлювався на адресу НАТО, союзники мають намір вкотре підтвердити свою прихильність до статті 5 про колективну оборону. Відповідне положення планують зафіксувати у спільній декларації. Крім того, за словами дипломатів, Росію знову визначать як довгострокову загрозу.

Саміт НАТО-2026 ­­­– чого очікувати

Глави держав НАТО, серед яких буде й Трамп, зустрінуться в турецькій столиці 7 — 8 липня. Як і минулого року, підсумкова заява буде лаконічною, зазначили дипломати, які поділилися деталями проєкту документа.

Наразі посли Альянсу продовжують узгоджувати деталі декларації, і її зміст може змінюватися буквально до останнього моменту. Остаточно документ підпишуть лідери держав та урядів в Анкарі. Точна вартість майбутніх оборонних контрактів поки що не визначена, а частину закупівель, ймовірно, буде погоджено заздалегідь і представлено в оновленому форматі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне зробити головною темою саміту саме розширення оборонно-промислового виробництва. Частково це пов’язано з його пошуком спільного порядку денного, який допоможе зменшити акцент на внутрішніх суперечностях усередині Альянсу.

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Акцент на нарощуванні виробництва в межах НАТО відображає складність трансформації європейської оборонної промисловості — від виготовлення дорогої, технологічно складної зброї до швидкого серійного виробництва у великих обсягах. Водночас обіцянки нових контрактів, які можуть бути вигідними для США, дадуть Рютте змогу позиціонувати Альянс як економічно привабливий проєкт, що потенційно може знайти підтримку у Трампа.

Допомога від НАТО для України

У проєкті спільної заяви країни НАТО також беруть на себе зобов’язання активізувати підтримку України, виділивши 70 млрд євро військової допомоги. Крім того, дипломати повідомили, що на наступний рік планується щонайменше така сама сума. Раніше Politico першим поінформувало про цю фінансову ціль, у якій, за очікуваннями, США участі не братимуть.

Один зі згаданих раніше дипломатів наголосив, що питання підтримки України, ймовірно, стане найдискусійнішим. Водночас, за словами шостого високого дипломата НАТО, переговори щодо тексту декларації «проходять гладко».

Трансатлантичне протистояння Європа — США

Прагнення Європи взяти на себе більшу частину відповідальності за стримування й оборону континенту на тлі того, як США зосереджуються на інших пріоритетах — процес, відомий як перерозподіл тягаря (burden-shifting) — має стати однією з ключових тем майбутньої декларації.

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Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про шестимісячний перегляд американської військової присутності в Європі. Його метою є посилення тиску на союзників, аби ті збільшували витрати на оборону. Ця ініціатива з’явилася лише за кілька тижнів після того, як Вашингтон поінформував партнерів про намір оперативно скоротити обсяги бойової техніки — зокрема літаків, підводних човнів і безпілотників — у межах оборонного потенціалу НАТО на випадок війни.

У проєкті документа європейські країни зобов’язуються активніше долучатися до захисту континенту, зокрема через інвестиції у далекобійні ударні системи, протиповітряну оборону та дрони, зазначили дипломати.

Далекобійні ударні можливості — зокрема ракети великої дальності, здатні вражати цілі далеко за межами фронту — залишаються предметом розбіжностей між США та Європою. Європейські країни прагнуть посилити такі спроможності для стримування Росії, однак Вашингтон неохоче підтримує їхнє використання. Нещодавно Пентагон відмовився постачати ракети Tomahawk до Німеччини, аргументуючи це тим, що Москва може розцінити такий крок як ескалацію.

Країни Альянсу також прагнуть знизити ще один серйозний фактор напруженості у відносинах між Європою та Вашингтоном — війну в Ірані. Хоча США вже уклали попередню угоду про припинення конфлікту, європейські посадовці побоюються, що неврегульовані питання, зокрема можливе повторне відкриття Ормузької протоки, можуть стати однією з центральних тем зустрічі в Анкарі.

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У кроці, який, імовірно, розглядатимуть як жест доброї волі на адресу Трампа, попри серйозні внутрішні суперечки щодо війни, союзники в тексті проєкту декларації закликають Іран гарантувати свободу судноплавства в цій стратегічно важливій торговельній артерії, повідомили дипломати НАТО. У документі також наголошується, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, додали вони.

Нагадаємо, Рютте анонсував участь президент України Володимира Зеленського у саміті НАТО в Анкарі 7 — 8 липня. Програма глави держави буде насиченою, проте обмеженою: як і торік, Зеленський не братиме участі в основній сесії за спільним столом із 32 лідерами країн Альянсу.

Зауважимо, напередодні саміту НАТО лідери Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі підтвердили непохитну підтримку України. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Європа готує для Києва потужні фінансові гарантії, аби продемонструвати Росії силу та єдність союзників. Водночас лідери наголосили на необхідності збільшення оборонних витрат та зміцнення європейського крила Альянсу. Президент Франції Емманюель Макрон відзначив посилення співпраці між Європою та США, а прем’єр Польщі Дональд Туск підкреслив, що попри розбіжності, підтримка України залишається ключовим фактором безпеки для всього регіону.

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