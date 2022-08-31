Натяк на вторгнення? Лавров заговорив про захист російськомовних у Молдові

Голова МЗС Росії Сергій Лавров зібрався невідомо від кого чи чого захищати російське та російськомовне населення Молдови.

Він також натякнув, що долю невизнаного Придністров’я може повторити Гагаузія – автономне територіальне утворення на півдні Молдови.

Про це Лавров заявив під час одного зі своїх виступів.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного, російського населення в Молдові не постраждали жодним чином", – сказав міністр.

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Він також звинуватив керівництво Молдови у "грі в нав’язувані Заходом політичні ігри".

"Не забуватимемо, що окрім Придністров’я, в Молдові є ще Гагаузія, яка теж претендує на особливий статус. Вона має, до речі, деякі елементи особливого статусу. І я думаю, що молдовське керівництво вчинить правильно, якщо кине грати у нав’язувані Заходом геополітичні ігри, і замислиться про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч", – заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше у Молдові заявили, що хвиля фейкових повідомлень про мінування в країні і заяви "влади" невизнаного Придністров'я про бажання приєднатися до РФ можуть бути прелюдією до вторгнення росіян.

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