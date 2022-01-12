"Натяки завжди є": у Путіна оцінили заяву Зеленського щодо проведення нового "нормандського саміту"

У Кремлі заявили про відсутність чітких дат нової зустрічі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту" заявив, що "натяки на цю зустріч ніколи не зникали", але наразі немає розуміння, коли б могла відбутися така зустріч.

Про це пише російський ТАСС.

Пєсков стверджує, що для проведення нового нормандського саміту щодо припинення війни на Донбасі спочатку необхідно виконати раніше досягнуті угоди. Їх, до слова, сама ж РФ регулярно і порушує, хоч звинувачує в цьому українську сторону.

"Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає. Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі "1+1" пояснив, що США готові будуть долучитися до "нормандського формату" у перемовинах з Росією, якщо впливатимуть на ухвалення рішень, а не просто "модеруватимуть процес".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.

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