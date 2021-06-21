"Наукова наддержава": Джонсон розповів, якою бачить Велику Британію через кілька років

"Ми можемо вдихнути життя у наукові і технологічні прориви", — упевнений британський прем'єр.
Влада Лондона заявила, що уряд має намір вкласти до 22 млрд фунтів стерлінгів до 2025 року в дослідження і зміцнити позиції Великої Британії як наукової наддержави.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, — пише BBC News.
Він очолить нову національну науково-технічну раду, яка буде забезпечувати стратегічний напрям і фінансувати дослідження для суспільного блага. Джонсон додав, що британська програма вакцинації довела, чого Велика Британія може досягти в масштабі та швидкості.
"При правильному напрямку, темпі та підтримки ми можемо вдихнути життя у чимало інших наукових і технологічних проривів, які змінять життя людей по всій Великій Британії та всьому світу", — зауважив він.
Британський уряд планує використовувати додаткові гроші для розв'язання соціальних проблем, наприклад, наслідки зміни клімату, підвищення рівня життя в країні та добробуту в усьому світі.
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