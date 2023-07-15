Науседа описав реакцію західних лідерів на гнівний допис Зеленського у Twitter

З його слів, емоційне тло було напруженим для всіх сторін.

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що союзники болісно відреагували на критику президента Володимира Зеленського щодо їхньої нерішучості щодо запрошення України до НАТО.

Про це литовський лідер розповів в інтерв'ю LRT.

Емоційне тло було напруженим для всіх сторін, каже Науседа. За його словами, була ймовірність того, що це погано вплине на "українські" пункти підсумкового документу саміту.

"Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, звичайно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим, або що будуть втрачені речі, які є дуже важливими для нас і для України", – сказав президент Литви.



Науседа наголошує: розуміє емоції українського колеги. Що більше, каже він, всі союзники "не можуть не співпереживати ситуації людини, яка керує країною, що захищається від кривавого агресора". Слова Зеленського Науседа назвав "інструментом торгу", які могли вплинути на ще неготове комюніке.



"Але тієї миті я просто чудово розумів, що ми вже досягли максимуму і будь-яка спроба піти далі зруйнує сам Вільнюський саміт. Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися", - додав він.

Критика НАТО Зеленського

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України. Глава держави заявив: "це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу".

У дописі у Twitter він повідомив, що Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки держави, проте, це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував критику Зеленського через нерішучість Альянсу щодо України. На думку французького лідера, НАТО має більше допомагати Києву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також прокоментував обурення Зеленського. Політик заявив, що Берлін розуміє нетерпіння Києва через відсутність графіків вступу до НАТО. Втім, що стосується членства - то тут мають бути виконані умови.

Видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Захід образився на Зеленського через допис про НАТО у Twitter. Зазначається, що деякі дипломати не зрозуміли критику президента України та образилися за це, заявивши, що він " заходить занадто далеко".

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