Науседа: Поки союзники зволікають, ЄС має активніше озброювати Україну

Лідер Литви Гітанас Науседа вважає, що оскільки Україна досі не отримує обіцяної військової допомоги від союзників, Євросоюз має взяти на себе більшу роль у цьому питанні.

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що Європейський Союз повинен взяти на себе більше зобов'язань щодо допомоги Києву. Тому, за його словами, необхідно негайно сприяти розвитку військових можливостей Литви та ЄС як через закупівлі, так і через іншу співпрацю.

Про це пише Etaplius.

"Європа повинна взяти на себе більшу роль, коли іншим союзникам бракує або політичної волі, або здатності постачати необхідне військове обладнання. І в Європі відбуваються дуже суттєві військові зміни, які, насамперед, пов’язані зі зміцненням оборонної промисловості", – сказав Науседа.

Він наголосив, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво – це те, де ЄС "може досягти більшого".

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив на важливості зміцнення можливостей Європи і додав, що не всі країни ЄС та їхні суспільства розуміють загрозу з боку Росії.

"Потрібно розуміти, що не всі демократичні держави відчувають небезпеку Росії. Задайте собі питання – чи відчуває португальська чи іспанська громадськість таку велику загрозу з боку Росії? Звичайно, ні. Природно, що на їхньому місці, за тисячу кілометрів від ворога, ми могли б думати так само", - сказав Дуда.

"Зараз найважливішою метою є збільшення потенціалу Європи", – додав польський лідер.

Науседа також зазначив, що хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, узгодження її займає місяці.

"На жаль, буває так, що від оголошення рішення до його реалізації проходить кілька місяців, років. Сьогодні в України немає такої розкоші – чекати необхідне обладнання за кілька місяців. Я думаю, що процеси дійсно зрушили з місця, але ЄС - це об'єднання 27 держав і не всі вони мають однакову швидкість", - додав він.

Нагадаємо, президенти Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа за підсумками зустрічі у Вільнюсі домовилися розширювати співпрацю у військовій сфері.

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