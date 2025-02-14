Науседа попередив про небезпеку "швидкого миру" в Україні

На думку президента Литви, Кремль диктуватиме свої умови, доки почуватиметься сильнішим за столом переговорів. Вихід у такій ситуації єдиний – забезпечити Києву позицію сили.

Ідея "швидкого миру" в Україні є небезпечною, тому партнери Києва мають взяти на себе відповідальність і забезпечити українській стороні сильну позицію на майбутніх переговорах, які відбудуться раніше чи пізніше.

Таку думку висловив президент Литви Ґітанас Науседа під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 14 лютого.

"Я вважаю, що це дуже небезпечна ідея – намагатися досягти швидкого миру в Україні. Я обговорював це питання сьогодні з президентом Зеленським. Україна ніколи не піде на такий "швидкий мир" за будь-яку ціну", – зауважив Науседа.

Він наголосив на важливості досягнення міцного миру, адже йдеться не лише про територіальний суверенітет і цілісність країни, а також про припинення страждань народу, який дає відсіч агресії та "намагається вижити в цій ситуації".

"Ми повинні поставити Україну в позицію сили", – підкреслив Науседа.

Президент Литви додав, що держава-аргесорка наразі почувається сильнішою і тому воліє диктувати свої умови.

"Ми повинні вести жорсткі переговори, і ми [Європа – ред.] повинні сидіти за цим столом, тому що багато йшлося про роль Європи в закінченні війни та післявоєнному відновленні. Тож відповідальність Європи є дуже високою і дуже важливою. Без Європи я не можу уявити жодного переговорного процесу. І, звісно, було б справді непорозумінням, якби переговори проходили без самої України, тому що Україна бореться і Україна справді докладає багато зусиль, щоб протистояти цьому надзвичайному тиску Росії", – наголосив політик.

Наприкінці своєї промови президент Литви Ґітанас Науседа підкреслив, що партнери Києва "мають виконувати свої обіцянки Україні".

Нагадаємо, за словами Зеленського, у протистоянні російській агресії Україні необхідна підтримка від США, а не посередництво для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Український лідер закликав Сполучені Штати надати підтримку Україні як жертві російської агресії.

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