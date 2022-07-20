Науседа закликав світ посилювати санкції проти Росії: "Мають бути болючими, ефективними та неминучими"

Президент Литви Гітанас Науседа закликав світ і далі посилювати санкції проти Росії за війну в Україні.

Литовський лідер наголосив, що необхідно посилити вплив санкцій на російську економіку, фінансовий сектор, можливості військової промисловості та відрізати Росію від глобальних ланцюжків поставок і технологічного прогресу.

Про це повідомляє LRT.

"Санкції мають бути болючими, ефективними та неминучими", — сказав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що необхідно співпрацювати з третіми країнами, аби не допустити обходу санкцій. За його словами, лідерство ЄК у цьому питанні є надзвичайно важливим.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус розкритикував ЄС за те, що Євросоюз надіслав більше грошей Росії за закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж Україні на допомогу.

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