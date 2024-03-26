Науседа заявив, що лідери ЄС все більше виступають за поразку Росії у війні

Лідери країн Євросоюзу все більше приходять до того розуміння, що Росія повинна зазнати поразки у війні проти України, в іншому випадку "буде продовження цієї трагічної історії".

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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Politico.

Науседа прокоментував останній саміт ЄС, зазначивши, що "розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється, тому що інакше буде продовження цієї трагічної історії".

"Принаймні я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох", – додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини.

Крім того, литовський президент заявив, що він та інші лідери намагатимуться змінити думку тих членів ЄС, які все ще зі скептиком ставляться до російської загрози.

"Якщо (Росія, - ред.) прорве першу лінію оборони (в Україні, - ред.), вони увійдуть і підуть за нами, і буде друга лінія оборони",– пояснив він.

Також Науседа заявив, що Росія "загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Всім включно: Німеччині, Франції, Іспанії і навіть Португалії, яка перебуває досить далеко від лінії фронту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія продовжує зміцнювати свої можливості в напрямку Заходу і представлятиме довгострокову загрозу для НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що топкерівник НАТО застеріг від зневіри стосовно шансів України у війні.

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