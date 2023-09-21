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Науседа заявив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій

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Олена КапнікОлена Капнік
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Науседа заявив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій

Президент Литви Гітанас Науседа / Фото: Associated Press

Науседа також назвав війну РФ проти України проблемою всього світу.

Президент Литви Гітанас Науседа занепокоєний тим, що Росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Це може означати, що Москва готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру.

Таку думку литовський лідер висловив на сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє LRT.

Науседа також назвав російську війну РФ війну в Україні проблемою всього світу, яка зачіпає глобальну продовольчу та ядерну безпеку. Саме тому світ має чинити більший тиск на Кремль, щоб вона припинила свої навмисні напади на мирних українців та цивільну інфраструктуру.

"Безпрецедентна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням Каховської дамби, не повинна повторитися в нових, ще більш небезпечних формах", - наголошує Гітанас Науседа.

Він закликав зупинити агресивну війну РФ негайним, повним і беззастережним виведенням військ і техніки з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991-го.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц різко звернувся до Володимира Путіна - російського президента-диктатора. Німецький політик наголошує, що саме Росія несе відповідальність за війну в Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
2170
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