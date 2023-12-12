Навальний зник з російської колонії, де відбуває покарання

Його зникнення може бути пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори.

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний був вивезений з колонії, де він відбував покарання, і його місцеперебування невідоме, повідомила його речниця.

Про це інформує ВВС.

Кіра Ярмиш написала в соцмережах, що в Мелехівській колонії сказали, що він там більше не зареєстрований.

У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями.

Помічники Навального очікували, що його переведуть в СІЗО суворішого режиму після продовження терміну ув'язнення.

Кажуть, його зникнення пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на переобрання наступного березня.

Нагадаємо, що Навального визнали винним у створенні та фінансуванні екстремістської організації, що він заперечує, і йому дали додаткові 19 років.

Його вже засудили до дев'яти років позбавлення волі за порушення умовно-дострокового звільнення, шахрайство та неповагу до суду. Усі звинувачення проти нього багато хто вважає політично вмотивованими.

Йому сказали, що йому доведеться продовжити своє ув'язнення в "колонії особливого режиму", типу в'язниці, яка зазвичай призначена для небезпечних злочинців, рецидивістів і тих, хто підлягає довічному ув'язненню.

Раніше соратники пана Навального заявили, що не мали про нього жодних новин протягом шести днів.

Він був відсутній на кількох останніх судових засіданнях, на яких раніше він був присутній по відеозв’язку. Керівництво колонії пояснило відсутність технічними неполадками в колонії.

Тоді Ярмиш сказала, що адвокатам, які чекали новин біля Мелехово, що за 235 км (145 миль) на схід від Москви, та іншої сусідньої колонії, повідомили, що він не зареєстрований ні в одному місці.

Його помічник Леонід Волков заявив, що це "0% випадковостей і 100% прямого ручного політичного управління з Кремля".

"Для Путіна не секрет, хто його головний суперник на цих "виборах". І він хоче зробити так, щоб голос Навального не було чутно. Тому кожен із нас має стати голосом Навального», - сказав він.

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Нагадаємо, що у 2020 році його отруїли в Сибіру нервово-паралітичною речовиною, яку пізніше підтвердили західні лабораторії.

Пізніше розслідувальне видання Bellingcat і російський новинний сайт The Insider повідомили, що до нападу причетні кілька агентів російської служби внутрішньої безпеки, ФСБ.

Одужавши від нападу, пан Навальний повернувся до Росії в 2021 році, попри попередження про те, що йому може загрожувати арешт. Його заарештували одразу після прибуття в аеропорт Москви.

Нагадаємо, у Росії проти опозиціонера Олексія Навального відкрили нову кримінальну справу. Його звинувачують у тероризмі. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

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