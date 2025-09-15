Навчання "Захід-2025": американські військові "несподівано" прибули до Білорусі

Навчання "Захід-2025"

У понеділок, 15 вересня, офіцери військової служби США прибули на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025». Міністр оборони Віктор Хрєнін зустрів їх та назвав візит «несподіванкою».

Про це пише Reuters.

Деталі

Росія та Білорусь розпочали навчання «Захід-2025» на полігонах обох країн у п’ятницю, 12 вересня. Це сталося на тлі загострення напруженості з НАТО — через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір.

Присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена ​​​​міністерством оборони країни як «несподіванка».

«Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань „Захід-2025“?» — йдеться у заяві оборонного відомства.

Відомо, що на навчаннях присутні представники 23 країн, зокрема дві інші держави-члени НАТО — Туреччина та Угорщина.

Міністерство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хрєніну за запрошення та потискають йому руку. Він пообіцяв показати американцям «все, що їх цікавить». Проте вони відмовилися спілкуватися з журналістами.

«Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близьким союзником Росії, який дозволив Москві використати її територію для відправки десятків тисяч військових до України у лютому 2022 року», — йдеться у матеріалі.

Як ми писали, минулого тижня представник Трампа Джон Коул прибув до Мінська. Там відбулися переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Останній погодився звільнити 52 ув’язнених, включаючи журналістів та політичних опонентів.

Натомість США зняли санкції з білоруської національної авіакомпанії «Белавіа».

Крім цього, Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в Білорусі. Також йдеться про «нормалізацію зв’язків» та «відновлення економічних і торгівельних відносин».