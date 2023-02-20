Навіщо Байден приїжджав до Києва: експерти назвали головні підсумки

Візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого став загальною несподіванкою. Американський лідер зробив низку гучних заяв щодо підтримки України, пообіцяв їй нову військову допомогу, а Росії - чергову порцію санкцій.

ТСН.ua зібрав коментарі аналітиків щодо приїзду президента США до Києва і підсумків візиту.

Захід остаточно визначився щодо війни в Україні?

Приїзд президента США свідчить, що Захід хоче допомогти Україні здобути перемогу у війні вже цього року.

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Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Це один з найсильніших кроків, які були останнім часом. Цей крок - частина загальної тенденції. Суть полягає в наступному - Захід прийняв рішення закінчити цю війну перемогою України. Візит Байдена означає, що ніяких "корейських сценаріїв", ніяких переговорів з Росією, окрім нашої перемоги, не буде. Я переконаний, що за цим буде багато наступних важливих кроків... Цей візит є сигналом, що всі планують завершити війну цього року нашою перемогою", - заявив Андрусів.

Байден приїхав не з порожніми руками

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua зазначив, що Байден "приїхав не з порожніми руками".

"Він привіз допомогу на півмільярда доларів, що нам зараз дуже потрібно для того, щоб стримати наступальні дії росіян. Це гарний пакет військової допомоги. І сам візит президента США до країни, яка воює з Росією, це - символічне значення. США та Джо Байден беруть на себе певну відповідальність та є медійним щитом, щоб наші партнери не боялися нападків з боку Росії. Це - сильний щит та прикриття", - наголосив Світан.

Військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі ТСН.ua розтлумачив заяву Байдена щодо 700 танків, тисяч бронемашин, 2 млн артилерійських боєприпасів та іншого озброєння для України.

"Якщо зараз йдеться про 700, то це мається на увазі ті, які мають надійти. Або вже надійшли, але публічно про це не повідомляють", – зазначив Гетьман.

Експерт додав, що 2 млн боєприпасів – це не дуже багато:

"На початок повномасштабної війни Росія мала на складах 15-20 мільйонів снарядів різного калібру. Якщо нам передадуть 2 мільйони снарядів, ми зможемо робити щільні обстріли протягом 2-3 місяців. В такому випадку ми зможемо здійснювати від 5 тисяч до 15 тисяч пострілів на день. Сьогодні ми робимо приблизно біля 2-2,5 тисяч пострілів на день. Якщо ми будемо отримувати озброєння, то вже навесні, в березні-квітні, ми досягнемо суттєвої переваги в артилерійських пострілах. Судячи з усього, Байден мав на увазі загальну кількість озброєння, яке було передано від початку повномасштабного вторгнення і буде передано найближчим часом".

Сигнал Путіну і не тільки

Візит президента США став сигналом не лише для Володимира Путіна і Кремля, а й Китаю в особі Сі Цзіньпіна, який фактично включився у війну.

Таку думку висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Ми бачили присутність міністра закордонних справ Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, а потім він поїхав до Москви. І в Пекіні, і в Москві готуються заяви до річниці війни. Тому цей візит є фактично сигналом і одному керівнику, і іншому про те, що Сполучені Штати, як лідер демократичного табору країн, фактично будуть стояти пліч-о-пліч з Україною, що б не сталося", - пояснив міжнародник.

Як зазначив Осипенко, візит Байдена "перекриває всі ці сигнали з табору авторитарних країн і дає їм чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну до перемоги".

"Точка біфуркації, коли були сумніви про солідарність Заходу, про підтримку України, вистоїть вона чи ні, залишилися в минулому. Зараз Байден демонструє лідерство. Тобто виступає як лідер демократичного табору, який буде підтримувати Україну", - наголосив він.

Візит Байдена до Києва: що відомо

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Байден і Зеленський провели переговори, які, за словами президента України, були дуже плідними, а їхні результати відобразяться на полі бою. Президент США також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор і вшанував пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях. З двох аеродромів у Білорусі злетіли російські винищувачі.

За даними американського видання Politico, помічники Байдена напередодні досліджували, чи може президент США таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Стало відомо, що американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України. Поїздка президента США до Києва відбувалася таємно з міркувань безпеки. Вранці 21 лютого Байден вже публічно планував прибути до Варшави із дводенним візитом.

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