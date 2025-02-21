Навіщо були потрібні переговори з РФ в Саудівській Аравії: у США пояснили

США погодилися на прямі переговори з агресоркою Росією, аби з’ясувати, наскільки серйозно Москва налаштована на досягнення миру в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж.

"Ми повинні підтримувати відносини з Росією, незалежно від того, подобається нам все, що вони роблять, чи ні, як це було з Радянським Союзом. Ми повинні мати можливість перевірити, чи серйозно вони налаштовані на припинення цієї війни", - висловився держсекретар.

Рубіо наголошує, що єдиний спосіб з'ясувати, чи дійсно Кремль налаштований на мир, - це прямі контакти. Крім того, з його слів, мовляв, варто підтримувати стосунки з країною-агресоркою.

"Поки що не можу відповісти, серйозно вони налаштовані на мир чи ні. Це залежатиме від того, як вони діятимуть далі. Єдине, про що ми домовилися, - це те, що ми будемо говорити про мир", - повідомив Марко Рубіо.

Американський політик каже, що нібито під час зустрічі в Ер-Ріяді не йшлося про жодні тонкощі потенційної мирної угоди. Натомість Вашингтон "збираємося з'ясувати", чи є зацікавленість Росії у мирі.

"Розмова була такою: по-перше, ми маємо - на певному рівні впорядкувати роботу наших дипломатичних представництв, тому що ми повинні мати змогу спілкуватися з ними з огляду на характер наших двох країн і на те значення, яке ми маємо у світі. Друге - є речі, щодо яких ми могли б співпрацювати в геополітичному плані, потенційно", - сказав Рубіо.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо назвав головну умову для зустрічі Дональда Трампа і "фюрера" Володимира Путіна. У Вашингтоні кажуть, мовляв, зустріч залежатиме від "результату чи прогресу" у припиненні війни.

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