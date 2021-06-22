"Навіщо було це робити?": Путін звинуватив США в організації Майдану і "відділенні" Криму від України

За словами Путіна, "агресивну політику" щодо України чинила не Росія, а США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США, а країни Європи буцімто були вимушені це підтримати. За його словами, це спровокувало "розкол".

Про це Путін написав у статті з нагоди 80-річчя початку німецько-радянської війни "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій німецьким виданням die Zeit, а також на сайті Кремля 22 червня.

Так, президент країни агресора звинуватив США в "агресивній політиці" щодо України, що за його словами призвело до "трагедії" 2014 року.

"Європа активно підтримала антиконституційний озброєний переворот в Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвільно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", - написав Путін.

У своїй статті президент РФ констатував, що багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією.

"Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі "української трагедії 2014 року", - вважає він.

Нагадаємо, Путін на пресконференції після зустрічі з Байденом відповів на запитання журналіста про те, що Москва поводиться непередбачувано на міжнародній арені. Він заявив, що це США так поводяться і як приклад навів те, що США підтримали Революцію Гідності в Україні. Глава країни-агресора продовжує називати події на Майдані "держпереворотом".

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