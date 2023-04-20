Навіщо Лукашенко зустрічався з Пушиліним: опозиціонер описав "концепцію", яку обрав лідер РБ

Зокрема, йдеться про отримання профіту Лукашенка від того, що білоруські будівельні бригади відновлюють інфраструктуру в окупованому Маріуполі за гроші РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, бо Росія його дотискує, а також через гроші.

Таку думку білоруський опозиційний громадський діяч, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба висловив у ефірі телеканалу "Freeдом".

"Насправді ситуація з визнанням всіх цих земель, які Росія вважає на сьогодні своїми, у Лукашенка постійно проблеми. За Абхазію він вимагав від Путіна 5 млрд, а Путін вважав, що він як союзник повинен визнати просто так. Вони у цьому точно не сходилися", – звернув увагу опозиціонер.

Він пояснив, що означає зустріч Лукашенка з Пушиліним.

"Я б охарактеризував цю зустріч так, що Лукашенко остаточно обрав для себе концепцію, що без перемоги Росії майбутнього у Лукашенка та його сім’ї немає. Всі варіанти, які він спробував, не працюють. Захід остаточно від нього відвернувся, тому Лукашенко на сьогодні діє вже виключно на догоду Росії", – розповів Бульба.

Він також прокоментував рішення МЗС України про виклик українського посла в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій, помилково назвавши це "відкликанням посла".

"Я дуже радий, що нарешті Україна відкликала свого посла, тому що це викликало дисонанс – з білоруської території летять ракети, а Україна намагається зберегти хороші відносини", – сказав громадський діяч.

"Лукашенко – відвертий зрадник, він просто любить гроші і він там, де є можливість щось отримати. З Пушиліним ми розуміємо, що, по-перше, це сигнал для Росії. Тобто Росія його все-таки дотискує. Друге, що його цікавить, це знову гроші", – наголосив Бульба.

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Він звернув увагу на те, що білоруські будівельні бригади вже їздять до окупованого Маріуполя відновлювати інфраструктуру та зводити будинки.

"Лукашенко розраховує, що ці "республіки" "ДНР та "ЛНР" отримають російський бюджет, який їм потрібно допомогти реалізувати. Білоруські продукти можна було знайти не тільки в Києві, а одночасно і в Криму, і в "ДНР" та "ЛНР". Зараз йде розмова про отримання профіту Лукашенка", – пояснив білоруський опозиціонер.

Нагадаємо, Лукашенко зустрівся з Пушиліним 18 квітня в Мінську. Провладні білоруські ЗМІ інформували, що самопроголошений президент запропонував "допомогти "ДНР" та цікавився справами на фронті.

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